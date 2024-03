SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a frente fria estacionada entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o estado de São Paulo se mantém com um clima mais ameno, com variação de nebulosidade, temperaturas brandas e condições para chuvas fracas e isoladas nesta terça-feira (26).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça começará com o sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. A previsão é de termômetros variando entre 17°C de manhã e 24°C. No final da tarde, com a chegada da brisa marítima, a nebulosidade aumenta e favorece a ocorrência de chuvas fracas.

Na faixa leste do estado, as chuvas virão com intensidade fraca, já no norte e oeste paulista, essas precipitações ocorrerão na forma de pancadas seguidas por raios e vento. "Mesmo não havendo previsão para acumulados expressivos, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, uma vez que há risco para transtornos", diz a Defesa Civil estadual em nota.

Nesta segunda-feira (25), o CGE registrou cenário praticamente igual, com a temperatura chegando aos 26°C. Entre a tarde e a noite, devido à brisa marítima, foram registrados garoa e chuviscos principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo. E a temperatura voltou a cair.

Os dados do CGE mostram que março acumulou até o momento 126,8 mm de chuva na capital, o que corresponde a 71% dos 178,5 mm esperados para o mês.

Região serrana do Rio e Espírito Santo ainda em alerta

Se São Paulo vive um período de calmaria no clima, o mesmo não pode ser falado da região serrada do Rio de Janeiro e do sul Espírito Santo, onde a frente fria estacionou desde o fim de semana, provocando mortes, deslizamentos e alagamentos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de sexta-feira (22) até esta segunda (25), choveu 321,2 mm em Teresópolis (RJ), superando a média para todo o mês, que é de 216,9 mm. No Espírito Santo, a cidade de Presidente Kennedy teve registro de 229,8 mm.

E a previsão para esta terça é de novas pancadas de chuva nessa região, que já foi bem castigada nos últimos dias. Boletim divulgado nesta segunda pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera alta a possibilidade de ocorrência de alagamentos e deslizamentos de terra em encostas urbanizadas, além de eventuais quedas de barreiras às margens de rodovias, no centro e na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente em Teresópolis.

O boletim do Cemaden também destaca como moderada a possibilidade desses mesmos eventos nas demais regiões do Rio, além do sul e centro do Espírito Santo e zona da mata de Minas Gerais, devido à expectativa de pancadas de chuva de moderadas a fortes.

"Para as bacias dos rios Muriaé e Pomba, ressalta-se a possibilidade de nova elevação dos rios, podendo deflagrar eventos de inundação gradual", informa o Cemaden, destacando que, devido aos altos acumulados de precipitação observados nos últimos dias e ao solo próximo à condições de saturação, qualquer chuva pode acarretar os problemas citados.