SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O número de pessoas mortas após chuvas no Espírito Santo no último final de semana subiu para 20. A informação é de boletim divulgado na manhã desta terça (26).

A maioria dos mortos estão em Mimoso do Sul. Ao todo, 18 pessoas foram encontradas sem vida no município. Outros dois mortos foram identificados na cidade de Apiacá.

Há 7 desaparecidos. Todos estavam no município de Mimoso do Sul, informou a Defesa Civil.

Ao todo, 7.296 pessoas estão desalojadas e sem previsão para voltar para casa. O número de desabrigados (aqueles que perderam as residências) é de 408.

A projeção dos órgãos estaduais é de que a região sudoeste do estado ainda seja afetada por chuvas fortes hoje, com registro de até 70 milímetros em cidades como Guaçui, Ibitirama e Dores do Rio Preto.

O volume previsto nas máximas desta terça é quatro vezes menor do que o registrado nas cidades mais atingidas no fim de semana, quando o acumulado chegou perto de 300 milímetros.