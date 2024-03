SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Itamaraty critica impedimento de candidatura da oposição na Venezuela, PF diz que Polícia do Rio sabotou caso Marielle, governo libera FGTS Futuro para compra da casa própria e outras notícias para começar esta quarta-feira (27).

MUNDO

Governo Lula muda tom e critica pela 1ª vez bloqueio a candidatura da oposição na Venezuela. Em nota, Itamaraty afirma que impedimento de registro de nome antichavista 'não é compatível com acordo de Barbados'.

CONGRESSO NACIONAL

Deputados pedem vista, e análise de prisão de Chiquinho Brazão é adiada. Relator na CCJ da Câmara apresentou parecer favorável à manutenção da prisão.

CASO MARIELLE

Investigação da Polícia Civil do RJ não fez diligências e sabotou caso Marielle, diz PF. Relatório aponta falhas como falta de imagens de câmeras, criação de enredos falsos e sumiço de materiais; governo do Rio diz ter instaurado inquérito.

POLÍTICA

Deputado liga morte de Marielle à esquerda, gera confusão e sessão é encerrada. Bolsonarista Éder Mauro foi à tribuna com cartaz de acusado com camiseta de ex-presidente Dilma.

OPINIÃO E SOCIEDADE

Reprovação do STF cresce e atinge 38%; aprovação recua para 27%, aponta Datafolha. Supremo enfrenta desgaste de imagem em ano de polêmicas e atritos com Congresso e bolsonaristas.

AMBIENTE

Lula e Macron lançam programa de investimentos para a amazônia de R$ 5,3 bi. Iniciativa será focada em bioeconomia e pretende alavancar recursos públicos e privados.

PIB

Governo tem maior déficit primário para fevereiro com antecipação de precatórios. Em 12 meses, resultado é negativo em R$ 252,9 bilhões, corrigidos pela inflação, o equivalente a 2,2% do PIB.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Governo libera FGTS Futuro para a compra da casa própria. Antecipação do Fundo de Garantia funcionará como crédito para compor renda e quitar prestações.

JBS

Sete anos depois, Joesley e Wesley Batista vão voltar ao conselho de administração da JBS. Irmãos haviam renunciado aos cargos em 2017, durante investigações da Lava Jato.

MERCADO

Usina nuclear Angra 1 é desligada temporariamente após falha em sensor. Problema ocorreu após um trabalho de manutenção dos transmissores de fluxo de uma bomba de refrigeração.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aposta única de Recife (PE) leva os R$ 118 milhões da Mega-Sena 2705. Próximo concurso, a ser sorteado apenas no sábado (30), terá premiação de R$ 3 milhões.

JUSTIÇA

Morador é preso após cortar corda de trabalhador que limpava prédio em Curitiba. Vítima estava no sexto andar e conseguiu descer de rapel; advogada responsável pela defesa do morador diz que não irá se manifestar.

CULTURA

Rock in Rio confirma Akon, 21 Savage e NX Zero para a sua próxima edição. Festival, que comemora 40 anos, acontecerá em setembro, no Rio de Janeiro, e receberá ainda Ed Sheeran e Katy Perry.