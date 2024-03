SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 907 mil casamentos em 2022, e a cidade que mais firmou matrimônios por 1.000 habitantes foi Sapucaia, no Pará. O município tem pouco mais de 6.000 moradores e contabilizou 475 casamentos no ano passado. Sua taxa de nupcialidade (casamentos a cada 1.000 habitantes) é de 111.

Em seguida, vêm os municípios de Abel Figueiredo (PA), Ipeúna (SP) e Angico (TO), com taxas respectivas de 71, 43 e 42.

Os dados de registro civil de 2022 foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Abaixo, veja as cidades com a maior taxa de nupcialidade do país.

Em termos absolutos, as capitais são as cidades com maior número de casamentos. Lidera a lista São Paulo, com 57,9 mil matrimônios, seguida de Rio de Janeiro, com 27,3 mil, e de Brasília, com 20,5 mil. Depois aparecem Belo Horizonte (12,9 mil), Salvador (12,5 mil), Fortaleza (12,4 mil), Goiânia (10,9 mil), Curitiba (9,3 mil), Manaus (8,7 mil) e Recife (8,2 mil).

Já em relação ao divórcio, as 25 cidades com mais registros têm pouca diferença entre si. A taxa a cada 1.000 habitantes é de 16 em Santa Luzia do Norte (AL), de 15 em Virginópolis (MG) e de 14 em Abre Campo (MG).

Veja, abaixo, a lista com as 25 cidades com a maior taxa de separação.

Em números absolutos, a cidade de São Paulo possui a maior quantidade de divórcios em 2022 (26,1 mil), seguida de Rio, com 12,8 mil, e de Brasília, com 8,4 mil. Depois vêm Belo Horizonte (7,3 mil), Salvador (4,8 mil), Goiânia (4,7 mil), Manaus (4,4 mil), Guarulhos (3,8 mil) e Campo Grande (3,5 mil).

De acordo com o IBGE, houve aumento de 4% nos matrimônios em 2022.

Desde 2015, o Brasil passou a registrar uma diminuição do número de casamentos. O ritmo de queda aumentou em 2020, em meio à pandemia, quando o país registrou a maior queda comparada com o ano anterior (25%). Em 2021, o número de uniões subiu para 932 mil até chegar a 970 mil em 2022.

Porém, segundo o IBGE, o número de casamentos ainda é inferior à média anual de 2015 a 2019, de 1,07 milhões de uniões.

A taxa de nupcialidade legal no Brasil chegou a 5,9 em 2022. Isso significa que a cada 1.000 habitantes com 15 anos ou mais, 5,9 se casaram em 2022. Esse número já chegou a ser de 12,2 em 1980, caiu para 6,7 em 2010 e para 4,5 em 2020.

*

Os 25 municípios com maior taxa de nupcialidade em 2022

Registros de casamentos a cada 1.000 habitantes

Sapucaia (PA) - 111

Abel Figueiredo (PA) - 71

Ipeúna (SP) - 43

Angico (TO) - 42

Curionópolis (PA) - 39

Monte Santo do Tocantins (TO) - 36

Taipas do Tocantins (TO) - 30

São Luiz (RR) - 28

Bananal (SP) - 28

Itapiratins (TO) - 23

Luís Gomes (RN) - 22

Crixás do Tocantins (TO) - 22

Paraíso das Águas (MS) - 22

Taquarussu (MS) - 22

Cutias (AP) - 21

Irituia (PA) - 21

Amapá (AP) - 21

Tamarana (PR) - 21

Japorã (MS) - 19

Aguiarnópolis (TO) - 19

Cariri do Tocantins (TO) - 18

Adelândia (GO) - 18

Juarina (TO) - 18

Granjeiro (CE) - 18

Juti (MS) - 17

Fonte: IBGE

Os 25 municípios com maior taxa de divórcio em 2022

Registros de divórcios concedidos em 1ª instância ou por escritura a cada 1.000 habitantes

Santa Luzia do Norte (AL) - 16

Virginópolis (MG) - 15

Abre Campo (MG) - 14

Xambrê (PR) - 14

Açucena (MG) - 13

Mantena (MG) - 13

Quatro Pontes (PR) - 13

Porangaba (SP) - 12

Bonfim (MG) - 11

Trombudo Central (SC) - 11

Tarumirim (MG) - 11

Alvorada do Norte (GO) - 10

São Miguel da Boa Vista (SC) - 10

Porto Alegre do Norte (MT) - 10

Santa Cruz de Goiás (GO) - 10

Mesquita (MG) - 10

Jacupiranga (SP) - 10

Chorrochó (BA) - 9

Augustinópolis (TO) - 9

Varjão (GO) - 9

Silvianópolis (MG) - 9

Urussanga (SC) - 9

Estrela do Norte (GO) - 9

Sanclerlândia (GO) - 9

Bonfinópolis de Minas (MG) - 9

Fonte: IBGE