BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou a expansão da cobertura da vacinação contra a dengue para mais 154 municípios. Estas cidades fazem parte da lista das 521 selecionadas para receber as vacinas no país e ainda não tinham recebido doses.

Segundo o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização, Eder Gatti, essa ampliação será viabilizada devido à chegada de mais 930 mil doses, além de um remanejamento de doses já disponíveis.

Esse remanejamento será necessário para que as doses que ainda não foram aplicadas do lote de 668 mil doses, com validade até abril, possam ser realocadas antes de vencerem. No entanto, a pasta ainda não tem uma estimativa precisa do quantitativo a ser redistribuído.

As doses provenientes do Distrito Federal e de Mato Grosso serão destinadas ao Amapá, enquanto as doses dos demais estados serão distribuídas para outros municípios dentro dos próprios estados que estão listados para receber as vacinas.

"Foram doses [668 mil] doadas pelo laboratório produtor que fizeram com que a gente fizesse o início precoce da vacinação", disse.

Segundo o Ministério da Saúde, das 1.235.119 doses distribuídas, menos da metade foram aplicadas, totalizando 534.631 doses.

Durante a coletiva, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que há estados com redução dos casos da doença, mencionando o Espírito Santo, Minas Gerais, Acre e Amapá como exemplos.

Nessas regiões, ela informou que está sendo observada, desde o início do aumento dos casos até o pico da doença, uma média de oito semanas.

"Estamos em momentos diferentes, os estados estão em decréscimo, alguns estão no início. Do início do aumento dos casos até o pico tem demorado oito semanas, então quando os estados começam a ter um aumento de casos, eles têm demorado oito semanas, alguns menos, seis semanas, alguns sete, mas em média oito semanas é o que estamos observando em estados com desaceleração ou decréscimo", disse.

Segundo o Ministério da Saúde, foram publicados 11 decretos estaduais de emergência, além de 407 decretos municipais de emergência. No total, foram distribuídos R$ 95 milhões para auxiliar essas regiões.