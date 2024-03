- TV Brasil é emissora oficial da Liga de Basquete Feminino

A partir de sexta-feira (29), o esporte ganha mais espaço na programação da. A emissora pública transmite, nas noites de sexta-feira, as disputas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), principal torneio da modalidade no país. Onze clubes participam da liga neste ano e aé a única emissora em sinal aberto que irá transmitir a competição. A partida de estreia será entre Corinthians e Unimed Campinas, com transmissão a partir de 21h.

“Nossa meta é nos tornarmos a tela do esporte feminino - e ainda teremos outras novidades ao longo do ano. Estamos muito felizes em trazer o basquete voltar à TV aberta por meio da TV Brasil”, afirma o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima.