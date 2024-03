SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van invadiu um supermercado em Perus, na Zona Norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (27). Um homem morreu e outras oito pessoas ficaram feridas.

A van desceu a ladeira desgovernada, bateu em diversos veículos, atingiu algumas pessoas e invadiu o supermercado em seguida. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de SP. Nas redes sociais, moradores relataram que a descida é perigosa e este não foi o primeiro acidente no local.

Um homem morreu e o motorista, que teve o braço esquerdo amputado após sofrer um corte, foi socorrido por helicóptero. Outro homem foi levado ao Pronto-Socorro São Camilo Pompeia com fratura no braço. Outras seis pessoas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há detalhes sobre o acidente. Bombeiros não souberam dizer se as vítimas estavam na rua ou no interior do supermercado, que fica localizado na Avenida Fiorelli Peccicacco, na altura do número 361, em Perus, na Zona Norte de São Paulo. A perícia está no local.

Em nota, o supermercado lamentou o acidente e disse que a loja foi fechada após a ocorrência. "Lamentamos o ocorrido e reforçamos que a segurança de nossos clientes e colaboradores, além do atendimento aos envolvidos, é prioridade. Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e a unidade permanece fechada, sem previsão de reabertura", afirma a nota.