SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro responde Moraes sobre ida à embaixada, Congresso registra melhor avaliação em 21 anos, Brasil cria 306 mil vagas de emprego em fevereiro e outras notícias do dia na Folha para começar a sua quinta-feira (28).

ERRAMOS

A edição de quarta (27) foi enviada com uma notícia de dezembro sobre a avaliação do STF em pesquisa Datafolha. O levantamento mais recente do instituto, divulgado na terça (26), aponta queda na taxa de reprovação do Supremo de 38% para 28%.

FOLHAJUS

Bolsonaro diz a Moraes ser 'ilógico' pensar que ida a embaixada foi tentativa de fuga. Ministro do STF envia petição à PGR para que órgão dê parecer em até cinco dias sobre explicações de ex-presidente.

DATAFOLHA

Datafolha: Congresso tem melhor avaliação desde 2003. Rejeição, com 23%, despenca ao segundo menor nível da série histórica, e aprovação sobe a 22%.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

De 'narrativa' a 'conceito relativo' de democracia, Lula defendeu regime da Venezuela por anos. Crítica do Itamaraty ao impedimento de uma candidatura da oposição marcou mudança de tom ante reiteradas declarações que não reconheciam autoritarismo chavista.

BANCO CENTRAL

Ministro manda BC 'estudar mais' e vê 'forma burra' no controle da inflação. Para Luiz Marinho, do Trabalho, estratégia inteligente deve ser aumentar a oferta de produtos.

MERCADO DE TRABALHO

Brasil cria 306 mil vagas formais de emprego em fevereiro, com impulso de serviços. Geração líquida de empregos foi 21,2% maior do que em igual mês do ano passado.

CASO ROBINHO

Confiante em soltura, Robinho diz que passará a Páscoa em casa, segundo agentes. Ex-jogador está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, desde a última sexta-feira (22), onde cumpre pena por participação em um estupro coletivo.

MERCADO

Macron diz na Fiesp que acordo entre UE e Mercosul em negociação é péssimo. Presidente francês disse que tratado deve ser reconstruído levando em consideração clima e biodiversidade.

PLANETA EM TRANSE

Mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia, diz ONU. Cerca de um quinto de todo o alimento produzido no planeta é desperdiçado.

SÃO PAULO

Distribuição de produtos Nike causa tumulto e deixa feridos em SP. Ao menos seis pessoas foram pisoteadas e socorridas; Nike diz estar em contato com famílias para dar apoio às vítimas.

TELEVISÃO

BBB 24 entra em 'modo turbo' e vai eliminar sete pessoas em 18 dias; conheça a dinâmica. Final está marcada para o dia 16 de abril e até lá, programa vai ter até três paredões por semana.

CELEBRIDADES

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro anunciam gravidez. 'Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto', celebrou a atriz nas redes sociais.

MEDICINA

Morre João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda gaúcha Nenhum de Nós. Músico estava internado em Porto Alegre para tratamento contra câncer no rim.