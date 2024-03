SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos que quiserem passar o Feriado de Páscoa no litoral precisam se preparar para encontrar muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer momento durante o dia. Pelo menos até sábado (30), porque o domingo será ensolarado e com poucas nuvens no céu, segundo a previsão do tempo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informa que a frente fria que parou sobre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo ainda influencia o clima em São Paulo, deixando o tempo mais úmido e com mais possibilidade de precipitação.

Assim, tanto na Baixada Santista quanto no litoral norte, quinta (28) e sexta-feira (29) terão sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As temperaturas devem variar entre 21°C de manhã e 26°C à tarde na quinta. Na sexta, a diferença é que a máxima pode chegar a 27°C.

Já no sábado, a temperatura vai ficar entre 20°C e 28°C, com sol entre as nuvens e pancadas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite.

E no domingo a temperatura ficará igual ao dia anterior, mas sem previsão de chuva. O sol aparecerá mais entre poucas nuvens, o que favorecerá aos frequentadores das praias.

Na capital paulista, a previsão para o feriado é de temperaturas amenas e chuvas com baixo potencial para alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

"Com base nas últimas simulações atmosféricas, as chuvas previstas para os próximos dias têm baixo potencial para alagamentos intransitáveis e as temperaturas se elevam em comparação aos últimos dias, mas sem calor extremo", explica o meteorologista Adilson Nazário.

Ele afirma que a quinta ainda tem condição de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva fraca a moderada entre a tarde e o início da noite. "Em função da nebulosidade, as temperaturas não sobem muito", comenta Nazário, destacando que a temperatura mínima será de 18°C e a máxima não passará dos 23°C.

Na sexta o cenário atmosférico não se altera, com muitas nuvens e curtos períodos de sol, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura ficará entre 18°C e 25°C.

No sábado ainda há previsão de chuva isolada na Grande São Paulo, mas no domingo não deve chover, como no litoral. As temperaturas terão mínima média de 18°C e máxima média de 26°C e 27°C no sábado e domingo, respectivamente.

"De acordo com os modelos numéricos de previsão estendida, a primeira semana de abril deve apresentar temperatura máxima em elevação e redução do volume de chuva", finaliza o meteorologista do CGE.