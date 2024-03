SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta quarta-feira (27) na zona leste de São Paulo suspeito de integrar uma quadrilha que ficou conhecida como ''novo cangaço''.

O homem, de 44 anos, foi cercado no bairro Cidade Tiradentes. Três celulares e um carro foram apreendidos na casa do suspeito, onde estava escondido.

O suspeito, que não teve o nome revelado, era foragido da Justiça desde 2021, suspeito de roubos a bancos.

O filho do suspeito também foi preso por envolvimento com a quadrilha no dia 6 de março. Cinco fuzis, duas metralhadoras, três pistolas, munições e carros de luxo blindados foram encontrados com ele.

O 'novo cangaço' é conhecido por mega-assaltos a bancos e pelo 'domínio de cidades'. Com ao menos 30 criminosos, os grupos enfrentam as forças de segurança, explodem veículos para cercar rodovias e usam moradores como escudo humano, criando um cenário de terror que envolve toda a população.

As investigações começaram no início de março. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão na 1º DP.