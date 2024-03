SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até esta quinta-feira (28), 154 pessoas morreram vítimas da dengue no estado de São Paulo em 2024. Outras 331 mortes estão em investigação. Já são 357.629 casos da doença. As informações são do painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde.

Dos casos de dengue, 4.182 apresentaram sinal de alarme e 388 evoluíram com gravidade.

Os sintomas mais comuns da doença são febre acima de 38ºC, dores de cabeça, atrás dos olhos e nas articulações, náuseas e prostração. Os casos simples são tratados com repouso e hidratação.

Os sinais de alarme são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, queda de pressão arterial, aumento do tamanho do fígado, letargia ou irritabilidade, acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico), aumento progressivo do hematócrito e hipotensão postural (tontura ao levantar) e indicam agravamento do quadro.

Até 20 de março, a capital paulista contabilizou 67.168 casos e 19 mortes por dengue. Há 60 óbitos em investigação. De acordo com o último boletim epidemiológico, 77% dos distritos de São Paulo estão com alta incidência de dengue.

Além da capital paulista, há óbitos por dengue em aos menos 54 municípios.

COMO ELIMINAR FOCOS DE DENGUE

- Tampe a caixa d?água e outros reservatórios de água

- Retire folhas ou sujeiras que podem gerar acúmulo de água nas calhas

- Guarde pneus em locais cobertos

- Guarde baldes e garrafas com a boca virada para baixo

- Realize limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água

- Limpe e retire acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e geladeiras

- Lave as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e bucha

- Jogue as larvas na terra ou no chão seco

- Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida; Utilize areia nos pratos de vasos de plantas

- Retire água de plantas como bambu e bromélias

- Limpe as piscinas

- Guarde ou jogue no lixo os objetos que podem acumular água