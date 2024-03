SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo acumula 1.272 quilômetros de vias congestionada por volta das 19h desta quinta-feira (28), véspera do feriado prolongado de Páscoa, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

O tráfego está mais intenso do que o habitual. No mesmo horário da última quinta (21) esse índice era de 824 quilômetros.

A saída da capital em direção à Baixada Santista tem alguns pontos de lentidão, embora o trânsito esteja fluindo na maior parte do trajeto.

A rodovia dos Imigrantes tem lentidão entre o quilômetro 40 e 43 por excesso de veículos. Já a Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 31 ao 44 porque os carros seguem em comboio.

Para quem está a caminho do interior paulista, a rodovia Castello Branco está congestionada do quilômetro 13 ao 27 por causa do grande número de automóveis deixando a capital.

Pela rodovia dos Bandeirantes, o tráfego está congestionado na altura do município de Campinas, entre os quilômetros 78 e 92.

A Anhanguera congestiona na pista expressa na região de Jundiaí, entre os quilômetros 60 e 61.

Em direção a Minas Gerais, a rodovia Fernão Dias está com tráfego lento ao cortar a cidade de Atibaia, entre os quilômetros 41 e 36.