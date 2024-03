SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi gravado dando socos e chutes em civis na cidade de Domingos Martins (ES). Ele foi afastado do cargo. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (27).

Vídeo mostra policial gritando e batendo em civis. Divulgada nas redes sociais por um morador, a gravação mostra o PM dando tapas, socos e chutes em duas pessoas em uma praça de Domingos Martins.

"Eu não fiz nada", diz vítima. Enquanto o policial tenta algemar uma das vítimas, ela diz "que não fez nada" e recebe um mata-leão. O homem foi detido, mas a polícia não respondeu se já foi solto.

Policial foi afastado do cargo. Em nota, a PM-ES afirmou que, "após análise das imagens, o referido policial já foi afastado preventivamente das funções e o caso será devidamente apurado pela Corregedoria da Corporação".

"O Governo do Estado ressalta que não compactua com violência praticada por funcionários públicos de qualquer natureza, seja ela fora ou, especialmente, no exercício da função. Todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão tomadas", afirma ainda a nota.