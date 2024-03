SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Insegurança nas ruas à noite cresce entre brasileiros, Lula diz que é grave bloqueio a candidatura opositora na Venezuela, fugitivos de Mossoró ficaram 30 dias sem revista em celas e outras notícias para começar esta sexta (29).

DATAFOLHA

Insegurança nas ruas à noite cresce e alcança 2 de cada 3 brasileiros, diz Datafolha. Aumenta a proporção de pessoas que dizem se sentir 'muito inseguras' em suas cidades, principalmente nas regiões metropolitanas.

1 em cada 3 moradores de SP já teve o celular roubado, aponta pesquisa.

MUNDO

Após crítica do Itamaraty, Lula diz que bloqueio a candidatura opositora na Venezuela é grave. Declaração foi dada após reunião bilateral com presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Planalto.

Macron fez jantar secreto em São Paulo em que nem direção do hotel sabia o menu.

CASO MARIELLE

Relatório da PF no caso Marielle abre crise com Promotoria do RJ. Ministério Público critica em nota 'vis tentativas de desqualificar o trabalho executado por suas estruturas'.

COTIDIANO

Fugitivos de Mossoró ficaram ao menos 30 dias sem revista em celas; 10 servidores são investigados. O tempo de permanência da Força Nacional no município não será renovado.

STF

Gilmar opina sobre Bolsonaro antes de STF julgar casos e abre debate sobre imparcialidade. Ministro já foi questionado anteriormente por antecipar opiniões; afastamento é improvável.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Moraes manda soltar três ex-integrantes da cúpula da PM do DF no 8/1. Coronéis foram acusados de omissão nos ataques golpistas, e utilizarão tornozeleira eletrônica.

SAÚDE

Surto de dengue no Brasil e América do Sul pode ser o pior da história, diz OMS. Foram registrados 3,5 milhões de casos e mais de mil mortes pela doença nas Américas até o dia 26 de março.

Estado de SP chega a 154 mortos por dengue.

ESTADOS UNIDOS

Democratas fazem 'Bidenpalooza' com Obama, Clinton e celebridades com ingressos por até R$ 2,5 mi. Megaevento de campanha acontece na noite desta quinta em Nova York e deve reunir mais de 5.000 pessoas, diz partido.

FAIXA DE GAZA

Soldados de Israel gravam vídeos 'brincando' com calcinhas de palestinas em Gaza. Exército afirma que investiga suspeitas de crime, mas não responde se algum dos militares foi punido.

PÁSCOA

Doceiro faz sucesso com vendas de ovo de Páscoa similar ao Caribe, esgotado nas lojas. Avalanche de pedidos transformou o doce no campeão de vendas do ateliê do empreendedor Anthony Clark.

OBITUÁRIO

Morre Alexandre Lima, da banda Manimal, que estava em coma há dez anos. Cantor teve um aneurisma em 2013, quando era secretário de Cultura de Vitória, mas não se recuperou da cirurgia.

SPA

'Senti minha pele sendo queimada viva', diz paciente que fez spa dos pés. Em alta nas redes sociais, o procedimento que promete pés sem calos e rachaduras pode causar queimaduras de segundo grau.

CULTURA

Beyoncé sampleia funk brasileiro em novo álbum; ouça música original. A faixa 'Spaghetii' contém a melodia de' Aquecimento das Danadas', do artista brasileiro O Mandrake.

COMIDA

Cachaça sofre preconceito no Brasil, dizem produtores, mas faz sucesso no exterior. Historicamente ligada a grupos menos favorecidos, bebida usa chancelas internacionais para tentar se livrar do estigma.