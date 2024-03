CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício na zona oeste de Recife (PE) na noite desta quinta-feira (28).

Imagens registradas por moradores do entorno, publicadas no X (antigo Twitter), mostram o imóvel em chamas e fragmentos da estrutura caindo da edificação, que tem mais de 20 andares e está em construção. Em comunicado, construtora Carrilho, responsável pelo empreendimento, afirmou que não houve registro de feridos.

Ao menos sete andares do Edifício Botanik, que fica no bairro da Torre, foram atingidos. As chamas se concentraram no topo do prédio, o que dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. De acordo com a construtora, o espaço continha grande quantidade de madeiras e cola inflamável.

O prédio em obras fica no bairro Torre, na esquina entre as ruas Padre Anchieta e Real da Torre. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, ao menos quatro viaturas dos Bombeiros se deslocaram para o local por volta das 20h20.

As chamas persistiam até as últimas horas da noite, mas uma chuva fina que atingiu a capital pernambucana durante à noite teria contribuído para amenizar o incêndio.

Em comunicado oficial, a Neoenergia, que administra a rede elétrica de Recife, disse que desligou, preventivamente, a energia nas imediações do edifício. "Equipes da distribuidora permanecem na localidade auxiliando os trabalhos do Corpo de Bombeiros. O serviço na área será imediatamente restabelecido assim que houver condições seguras para a população", diz a nota.

No X, o prefeito da cidade, João Campos (PSB), disse acompanhar a situação do prédio. Imóveis mais próximos do edifício tiveram que ser evacuados, em razão dos destroços com chamas que caiam a todo momento.

"Acionei o nosso o Centro de Operações do Recife (COP) para monitorar os efeitos causados por um incêndio em um prédio em construção na Torre. Nossas equipes, incluindo a Defesa Civil, atuam dando suporte aos Bombeiros para bloquear o acesso às ruas e áreas próximas do local", publicou o chefe do Executivo.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) também afirmou que acompanhava o caso junto às forças de segurança pública.

O Corpo de Bombeiros não respondeu à reportagem sobre a situação do incêndio no começo desta sexta-feira (29). A construtora afirmou que nenhum cliente deve ter prejuízos, e que fará uma avaliação da estrutura do prédio neste fim de semana.