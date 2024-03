SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que escolheram sair da cidade de São Paulo no início da tarde desta sexta-feira (29), para o feriado de Páscoa, encontram trechos de lentidão em direção ao interior e ao litoral. Entretanto, na maioria das rodovias estaduais, assim como na noite de ontem (28), o trânsito flui na maior parte do trajeto.

Na principal ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista, há trânsito do km 51 ao km 53 da Imigrantes por excesso de veículos, de acordo com a concessionária Ecovias.

Às 13h30, havia interdição na Anchieta, do km 40 ao km 56, para inversão de mão. O sistema opera com cinco pistas rumo ao litoral e outras três faixas no sentido inverso. Os demais trechos estão com tráfego normal.

Na Rodovia Mogi-Bertioga também há tráfego para o sentido litoral, segundo o DER-SP (Departamento de Estadas de Rodagem de São Paulo).

Quem está a caminho do interior paulista encontra lentidão na Ayrton Senna, sentido interior, do km 23 ao km 27 e do km 45 ao km 50, de acordo com a Ecopistas, que administra a rodovia.

A Bandeirantes tem congestionamento nas regiões de Caieiras e Jundiaí (SP), na pista expressa, entre o km 36 e o km 50. Já a Anhanguera tem condições lentas entre o km 53 e o km 61. A CCR AutoBAn prevê fluxo de 470 mil veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes no feriado de Páscoa.

A rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego intenso, nos dois sentidos, entre São Paulo e Cotia (SP), segundo o DER-SP. O órgão prevê a circulação de mais de 890 mil veículos nas rodovias paulistas nesta Páscoa.

Já a Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo a Belo Horizonte (MG), está com tráfego normal sentido interior, diz a Arteris, que administra o sistema.

A cidade de São Paulo tem 120 km de lentidão, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), com maiores congestionamentos nas regiões Leste e Sul. Ontem, a cidade acumulava 1.272 quilômetros de vias congestionadas por volta das 19h.