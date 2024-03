SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros buscam por um avião monomotor desaparecido na região da Serra do Japi, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, a queda ocorreu por volta das 20h40 desta quinta-feira (28).

O helicóptero Águia da Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira também auxiliam nas buscas.

O piloto não teria conseguido pousar no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e teria decidido retornar para Jundiaí. Segundo a investigação, o último contato realizado, via rádio, ocorreu por volta das 23h desta quinta, quando a aeronave encontrava-se sobre a Serra do Japi.

Ainda não há informações sobre vítimas.

A Polícia Militar foi acionada pelo comando do aeroporto de Jundiaí, de onde a aeronave decolou. Equipes do Aeroporto de Jundiaí tentam definir uma área para concentrar o trabalho de resgate.