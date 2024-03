SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro pede devolução de passaporte e Moraes nega, julgamento no STF sobre foro especial é suspenso, Venezuela pede conversa com governo Lula e outras notícias para começar este sábado (30).

STF

Moraes nega devolução de passaporte pedida por Bolsonaro para viajar a Israel. Advogados do ex-mandatário haviam solicitado ao magistrado a autorização para que ele pudesse ir ao país entre 12 e 18 de maio.

Bolsonaro diz a Moraes ser 'ilógico' pensar que ida a embaixada foi tentativa de fuga.

Datafolha: 37% aprovam e 33% reprovam trabalho de Moraes no 8/1.

FORO ESPECIAL

Barroso suspende julgamento no STF; corte tem 5 votos para ampliar foro especial. Ministro pediu vista em análise da corte para definir se tribunal revê restrição decidida em 2018.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Embaixada da Venezuela pede conversa com Planalto após mudança de postura de Lula. Representantes do país vizinho sinalizaram que devem formalizar uma solicitação de encontro.

IMPOSTO DE RENDA

Governo quer fechar brechas de criptomoedas e paraísos fiscais usadas para driblar IR. Investidores de países com tributação favorecida se valem de 'zona cinzenta' para não recolher imposto com aplicações no Brasil.

MUNDO

Papa Francisco cancela de última hora sua participação na via-crúcis em Roma. Com saúde debilitada, pontífice deixa de comparecer a cerimônia da Semana Santa no Coliseu.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ataques de Israel em Gaza deixam ao menos 37 mortos. Operação continua ao redor do hospital Al-Shifa, e bombardeios atingem faixa dias após resolução da ONU por cessar-fogo.

TELEVISÃO

Globo negocia retorno de sertanejos com quem havia brigado no passado. Gusttavo Lima tem se aproximado aos poucos, e deve voltar a se apresentar no canal em breve.

MÚSICA

Beyoncé em 'Cowboy Carter' parte do country para reimaginar EUA. Cantora reivindica espaço e injeta negritude na expressão estética mais identificada com os brancos americanos.

PÁSCOA

Traidor de Jesus, Judas permanece um mistério. Até mesmo o 'sobrenome' ou alcunha de Iscariotes é objeto de debates.