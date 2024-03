SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mãe e filho morreram carbonizados após a casa em que estavam pegar fogo em Paulo Afonso, na região norte da Bahia, na madrugada deste sábado (30).

As vítimas, identificadas como Sônia Maria da Conceição, 46, e Igor Rafael da Conceição Lima, 22, morreram após não conseguirem escapar das chamas. O filho mais novo da mulher, um jovem de 19 anos, conseguiu fugir pelo telhado e sobreviveu. As informações foram repassadas à imprensa pelo Corpo de Bombeiros da Bahia.

O incêndio começou por volta das 2h30 deste sábado (30). Os bombeiros foram acionados por vizinhos e as chamas só foram contidas por volta das 6h. Após as chamas cessarem, os corpos da mãe e do filho foram encontrados em estado avançado de carbonização e encaminhados ao DPT (Departamento de Polícia Técnica).

O jovem que conseguiu sobreviver foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Paulo Afonso. Segundo informações da TV Bahia, ele não corre risco de morrer.

A Polícia Civil da Bahia instaurou inquérito para apurar as causas do incêndio.