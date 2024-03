SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Democracia tem 71% de apoio, seis décadas após o golpe de 1964, a cada hora, 9 mulheres denunciam crime de stalking no Brasil, opositora de Maduro diz que Lula pode incentivar volta da democracia na Venezuela e outras notícias para começar este domingo (31).

DATAFOLHA

Democracia é melhor forma de governo para 71%; para 18%, tanto faz, mostra Datafolha. Para 7%, ditadura pode ser melhor; 46% veem regime no Brasil com grandes problemas.

Para 63%, data do golpe de 1964 deve ser desprezada, aponta pesquisa.

STALKING

A cada hora, 9 mulheres denunciam crime de stalking no Brasil. Ocorrências cresceram 38,5% em 2023; perseguição reiterada virou crime há três anos.

MUNDO

Lula pode incentivar volta da democracia na Venezuela, diz opositora de Nicolás Maduro. Para Corina Yoris, 80, que tenta concorrer contra o ditador, fala do presidente brasileiro favorece realização de eleições livres.

CASO MARIELLE

Paes diz que foi um erro nomear Chiquinho Brazão, suspeito no caso Marielle. Prefeito diz também que 'quadros do Republicanos não eram adequados', sinalizando rompimento de aliança.

MERCADO

Cacau vive 'renascer' na volta às origens em Rondônia. Fruto que produz chocolate fez fortuna e novela na Bahia, mas é natural da região amazônica.

PÁSCOA

Selos de alerta para açúcar e gordura não incomodam consumidores de ovos de Páscoa. Clientes de supermercados em SP disseram que o preço, por exemplo, chama mais atenção do que a 'lupa'.

VIOLÊNCIA

Médico de 35 anos é morto na zona norte de SP em suposto 'golpe do amor'. Polícia investiga caso como latrocínio; vítima foi identificada como Heleno Veggi Dumbá.

COMPORTAMENTO

Geração das jovens senhoras abre mão de rolês que não têm onde sentar. Mulheres optam por passeios diurnos, hobbies manuais como crochê e aproveitar tempo de qualidade em casa.

COTIDIANO

Corpo de piloto do avião que caiu em Jundiaí, no interior de SP, é encontrado. Avião bimotor foi localizado na noite de sexta-feira (29) na Serra do Japi.

CULTURA

Letras de músicas ficaram simples e repetitivas nos últimos 40 anos, diz estudo. Pesquisadores examinaram as emoções expressas nas canções e quantas palavras complicadas eram usadas nas composições.

SAÚDE

Casca da jabuticaba reduz inflamação e glicemia em pessoas com síndrome metabólica. Consumo diário de suplemento com 15 gramas da substância ao longo de cinco semanas melhorou o metabolismo de glicose.

CELEBRIDADES

'A gente tocava por um engradado de cerveja', diz Beto Jamaica sobre início do É O Tchan. Banda comemora 30 anos de carreira e fez show na casa do BBB 24 neste sábado (30).

OBITUÁRIO

Caim, símbolo da música caipira com a dupla Abel, morre aos 80 anos. Cantor vivia no interior de São Paulo com a família e venceu concurso de violeiros na década de 1960.