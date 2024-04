- Inmet alerta para chuva intensa no Norte, Sul e parte do Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste sábado (13) pelo menos três avisos de alerta de chuvas intensas no país ao longo do fim de semana.

A previsão é de acumulados de chuva variando entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Norte, as áreas com previsão de temporais incluem nordeste paraense, Marajó, Baixo Amazonas, sudoeste paraense, norte do Amapá, região metropolitana de Belém, centro amazonense e sul do Amapá.

Outro alerta inclui centro-sul mato-grossense, centro norte de Mato Grosso do Sul, leste rondoniense, sudeste mato-grossense, pantanais sul mato-grossense, sudoeste de Mato Grosso do Sul, sudoeste mato-grossense, norte mato-grossense, nordeste mato-grossense, leste de Mato Grosso do Sul e Madeira-Guaporé.

No Sul, as áreas com previsão de temporais incluem sudoeste rio-grandense, Grande Florianópolis, centro ocidental rio-grandense, região metropolitana de Porto Alegre, sudeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, norte catarinense, sul catarinense, região serrana, centro oriental rio-grandense e nordeste rio-grandense.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores por conta do risco de queda e de descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, é recomendado ainda desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

“Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)”, concluiu o instituto em seus alertas.

