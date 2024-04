Após um incêndio em uma subestação de energia que deixou mais de 34 mil casas sem luz em Macapá (AP), a concessionária local, CEA Equatorial, informou que cerca de 14 mil unidades consumidoras ainda estão sem energia neste sábado (27). Ainda segundo a companhia, nas próximas horas deverá ser feita a previsão para a normalização do serviço.

O incêndio na Subestação Equatorial que atende a zona sul de Macapá, ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26). A ocorrência impactou 34.789 unidades consumidoras. A concessionária de energia informou que os trabalhos se concentram na normalização do serviço para os clientes dos bairros Congós, Novo Buritizal, Zerão, Universidade, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Araxá e Beirol, que ainda continuam sem energia.

“Foram mobilizados mais de 70 colaboradores divididos em 16 equipes no atendimento a esta ocorrência. Também está sendo feito o deslocamento da Subestação Móvel que, estava em operação no município de Santana, para o local do sinistro na noite desta sexta”, informou a empresa por meio de uma rede social.

Tags:

CEA Equatoria | Falta de energia | Falta de luz | incêndio | Macapá | Subestação