Nessa quinta-feira (2), o Governo de Minas anunciou o início dos atendimentos de usuários de drogas e familiares através do WhatsApp. Com a nova possibilidade de suporte, equipes de psicólogos e assistentes sociais estarão a postos para atendimentos especializados e orientações.



Segundo a Agência Minas, a partir do primeiro contato, no qual é feita uma avaliação psicossocial, os profissionais podem sugerir e realizar encaminhamento do usuário para redes de prevenção, atenção e cuidado. "Ou seja, via aplicativo de mensagens, o usuário pode ser encaminhado para tratamento na rede de saúde, rede de assistência social, comunidades terapêuticas ou, até mesmo, para grupos de mútua ajuda, como o Alcoólicos Anônimos (AA), por exemplo. O serviço está disponível das 8h às 18h."

O atendimento via WhatsApp vem sendo testado desde janeiro deste ano e já realizou o acolhimento e/ou encaminhamento de 120 usuários de drogas e familiares. Entre eles, um homem de 47 anos, que preferiu ter a identidade preservada. “Achei mais fácil pedir ajuda sem estar cara a cara com alguém. Acho que a internet nos dá mais coragem para assumir erros e facilita esse grito de socorro”, afirma.

Caso o usuário prefira o atendimento telefônico, o número para contato é o mesmo do WhatsApp: (31) 3273-6204.