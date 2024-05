O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) destinou R$ 1 milhão ao Rio Grande do Sul como medida compensatória ambiental para contribuir com os esforços de apoio às vítimas das chuvas no estado. A decisão foi tomada após uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

De acordo com o órgão, o recurso será repassado ao MP do estado atingido, para que seja dado o direcionamento necessário.



Destinação de recursos

Na última sexta-feira (3), o presidente do CNMP, Paulo Gustavo Gonet, e o corregedor-nacional do Ministério Público, Ângelo Farias da Costa, expediram Recomendação para que os Ministérios Públicos promovam ações articuladas para a destinação de recursos em favor de ações humanitárias e do suporte social diante da calamidade pública declarada pelo Governo do Rio Grande do Sul, por causa do alto volume de chuvas e efeitos climáticos adversos.