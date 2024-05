O Rio Grande do Sul enfrenta o maior desastre natural de sua história. De acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta terça-feira (7), o número de pessoas afetadas pelas chuvas subiu para 1,3 milhão. Em Juiz de Fora e região, campanhas estão sendo realizadas, veja abaixo:

Aeroporto da Zona da Mata inicia Campanha em prol do Rio Grande do Sul

A Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata inicia nesta terça-feira (7) campanha de arrecadação em benefício dos municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O movimento é fruto de uma parceria entre a administração aeroportuária, Azul Cargo e Azul Linhas Aéreas.

Os itens poderão ser doados no ponto de coleta que está sendo implantado no saguão:

•Água;

•Alimentos não perecíveis;

•Roupas em bom estado de limpeza e conservação;

•Produtos de higiene pessoal;

•Lençóis, cobertores e toalhas;

•Ração para cães e gatos.

Os donativos serão encaminhados ao destino final por meio da Azul Cargo e Azul Linhas Aéreas. O encerramento da campanha dependerá das necessidades apresentadas pela região.



Paróquias de Juiz de Fora recebem doações em prol de gaúchos afetados por enchentes



Em Juiz de Fora, duas paróquias são pontos de coleta para a campanha solidária promovida pelo Rodoviário Camilo dos Santos: a Paróquia Santa Rita de Cássia, do Bairro Bonfim, e a Paróquia Nossa Senhora da Glória, do Morro da Glória. Em ambas, assim como em outros 11 locais da cidade, estão sendo recebidas doações de água potável, produtos de limpeza e de higiene pessoal, colchões (novos ou em bom estado), roupas de cama e de banho, cobertores, ração animal e cestas básicas fechadas. A iniciativa segue até esta sexta-feira, 10 de maio.

Prefeitura de Juiz de Fora

A partir desta quarta-feira (8), os moradores de Juiz de Fora terão postos de coletas para a arrecadação de materiais de limpeza que serão enviados para o Rio Grande do Sul. É a campanha “JF abraça o RS”, que foi lançada pela Prefeitura.

Quem puder ajudar, as doações serão recebidas nas unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga), das 7h às 17h, sem pausa para o almoço, e também na tenda montada no Parque Halfeld. Haverá divulgações diárias dos materiais recebidos na doação.

Podem ser doados itens como vassouras, pano de chão, sabão em pó, sabão em barra, rodos, desinfetante, água sanitária, balde, detergente, luva, saco de lixo de 100 litros e botas.

Confira qual o Diga mais próximo para fazer sua doação:

Diga | Centro

Av. Barão do Rio Branco, nº 1843 / 2° andar - Centro

Av. Brasil, nº 2001 / Térreo - Centro (Prédio-Sede da PJF)

Av. Presidente Itamar Franco, nº 992 - Centro (Procon)

Diga | Centro-Sul

Rua São Mateus, nº 300 - São Mateus

Telefone: (32) 2104-7063

Diga | Nordeste

Av. Rui Barbosa, nº 530 - Santa Terezinha

Diga | Norte

Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 900 / loja 14 - Francisco Bernardino (Moinho)

Telefone: (32) 3690-7635

Rua Inês Garcia, nº 357 - Benfica

Diga | Oeste

Av. Presidente Costa e Silva, nº 2066 - São Pedro

Telefone: (32) 3690-8285

Diga | Sul

Rua Porto das Flores, nº 276 - Santa Luzia