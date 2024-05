A Defesa Civil do Maranhão informou nesta quinta-feira (9) que chega a 30 o número de municípios no estado em situação de emergência em razão das chuvas. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909, desalojadas. Uma pessoa morreu.

Até o momento, segundo a Defesa Civil, o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública.

As fortes chuvas que atingem todo o Maranhão desde o mês de abril têm provocado cheia em rios do estado. Segundo a Defesa Civil, as famílias atingidas estão recebendo apoio das defesas civis nos municípios.

O órgão disse ainda que está trabalhando para a retirada das pessoas que estão em áreas de risco e que o governo do Maranhão tem fornecido refeições, por meio da rede de restaurantes populares.

Municípios em situação de emergência:

Formosa da Serra Negra São Roberto São João do Sóter Tuntum Monção Pindaré-Mirim Conceição do Lago Açu Lago da Pedra Lagoa Grande do Maranhão Carutapera Governador Nunes Freire Boa Vista do Gurupi Trizidela do Vale Cantanhede Palmeirândia Bacabal Jenipapo dos Vieiras Cachoeira Grande Buriticupu Arari Satubinha Anapurus Grajaú Colinas Matões do Norte Pedro do Rosário Peri Mirim Tufilândia Barra do Corda Barreirinhas

