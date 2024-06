Neste domingo (2), das 22h às 2h, a TV Brasil transmite, em parceria com a UERN TV e a Prefeitura de Campina Grande, a festa junina de Campina Grande (PB). Na programação, artistas como Henry Freitas,?Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bonde do Brasil.

A transmissão faz parte do projeto Arraiá Brasil, que envolve emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e inclui cobertura e transmissões ao vivo das diversas formas de celebração nas cidades de Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande, na Paraíba; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; além de Salvador e Amargosa, na Bahia.

Até o fim do mês, as transmissões contarão ainda com as performances de nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Luan Santana, Nego do Acordeon, Zé Vaqueiro, Trio Forró do Bom, Xand Avião, Elba Ramalho, Mestrinho, entre outros. A programação especial tem como objetivo promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

Acompanhe pela TV Brasil, pelas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública ou pela nossa WebTV.

