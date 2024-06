A Caixa vai sortear o concurso 6456 da Quina acumulada em R$ 16 milhões nesta segunda-feira (03). As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou online no site da própria Caixa.

O sorteio de hoje, será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no youtube, pelo site especializado em loterias Lotorama, e também pelas redes sociais.



Como foi o último sorteio da Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas na noite do último sábado, (01) no concurso 6455 da Quina, as dezenas sorteadas foram: 04 21 62 66 e 68.

No entanto, houve premiação para as demais faixas onde 46 apostas acertaram a quadra e faturaram R$ 13.302,54, cada.



Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 2,50 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 7,5 mil (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.



Como jogar on-line?



Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 30 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com cartões de crédito, débito, Mercado Pago e Pix. O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema escolha suas dezenas aleatoriamente.



É preciso acertar quantos números para ganhar?



Para ganhar prêmios na Quina, você precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

A Mega Sena, que também foi sorteada no último sábado, acumulou e pode pagar um prêmio estimado de R$95 milhões no sorteio desta terça-feira (04).

Para muitos, a possibilidade de ganhar representa mais do que apenas dinheiro. É a chance de realizar sonhos antigos, quitar dívidas, garantir o futuro da família e, quem sabe, viver uma vida de luxo e tranquilidade.