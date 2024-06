A semana conta com datas marcantes como o Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, Dia de Ogum Xoroquê, Dia de Santo Antônio e Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Há 30 anos, no dia 9 de junho, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará, afirmava a importância da garantia de direitos como os de uma vida livre de violência, do reconhecimento e proteção de todos os direitos humanos e das liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais sobre Direitos Humanos. Fazia também a defesa do exercício pleno dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Na prática, 30 anos depois deste marco, a violência e o feminicídio ainda são problemas rotineiros no país, como a Morte do escritor, crítico literário e musical paranaense José Cândido de Andrade Muricy (40 anos) - Foi presidente da Academia Brasileira de Música e membro do Conselho Federal de Cultura. Em 1973, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras Crise nas bolsas brasileiras, causadas por cheques sem fundos do especulador financeiro Naji Nahas (35 anos) Conclusão da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará (30 anos) Dia Internacional dos Arquivos - Comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948 para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência Emancipação política do município de Palmares, localizado no estado de Pernambuco (145 anos)

Nascimento do pintor francês Gustave Courbet (205 anos)

Nascimento do compositor e produtor musical fluminense Mario Gomes da Rocha Filho, o Mariozinho Rocha (75 anos)

Morte do cantor e pianista estadunidense Ray Charles (20 anos)

Morte da violonista, cantora e compositora fluminense Maria Rosa Canellas, a Rosinha de Valença (20 anos)

Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista Ernâni Alvarenga (110 anos)

Seleção Italiana é campeã da Copa do Mundo de 1934 (90 anos)

Slobodan Milosevic, presidente da Iugoslávia, declara fim da guerra do Kosovo (25 anos)

Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos - Comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres que partilham entre si as vivências no enfrentamento à dependência de bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron OH (EUA), em 10 de junho de 1935

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - Celebra o 10 de Junho de 1580, data da morte de Camões

Fundação da cidade de Foz do Iguaçu (110 anos)