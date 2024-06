O sargento da Polícia Militar, denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por vazar informações sigilosas sobre uma operação de combate ao tráfico de drogas, foi condenado a dez anos, quatro meses e 12 dias de reclusão, além de dois meses e 28 dias de detenção e o pagamento de 700 dias-multa, em Formiga. A sentença foi feita pela Justiça Militar, que validou a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça do município.

Segundo o MPMG, o militar foi condenado pelos crimes de associação para o tráfico de entorpecentes, corrupção qualificada e descumprimento de missão. Para o promotor de Justiça Ângelo Ansanelli, o militar, ao descumprir sua missão, colocou em risco a vida de outros policiais.

Sobre o caso

Em fevereiro de 2023, a 2ª Promotoria de Justiça e a Polícia Militar realizaram a “Operação Tropa de Elite” para combater crimes de corrupção envolvendo o sargento. Em julho de 2022, foi constatado que houve vazamento de informações da Operação “Snowblind”, motivo pelo qual os alvos principais fugiram, não sendo possível realizar a apreensão de substâncias entorpecentes. Investigações revelaram que o sargento, usuário de crack, havia trocado informações sigilosas por 25g da droga, avaliada em R$ 1.300,00.

Histórico de vazamentos

A documentação levantada mostrou que o sargento já havia vazado informações de outra operação, “Alma à Venda”, em 2017, período em que ele adquiria drogas dos mesmos traficantes que alertou durante a “Operação Snowblind”. As provas reunidas na “Operação Tropa de Elite” levaram ao desarquivamento do inquérito de 2017, aprofundando as investigações contra o sargento.

Operação Dingo Bel

Em um caso relacionado, o MPMG obteve a condenação de cinco membros de uma organização criminosa por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com penas variando de três anos e seis meses a 97 anos e seis meses de reclusão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou, em 20 de maio deste ano, as sentenças da Vara Criminal de Formiga, reconhecendo os pedidos do Ministério Público.

Conforme o promotor Ângelo Ansanelli Júnior, “essa foi a maior condenação obtida em face das operações de combate ao narcotráfico realizadas na comarca”.