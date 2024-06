Já o Repórter Brasil Tarde, apresentado por Luciana Barreto, ganha mais 15 minutos de duração, passando de 30 para 45 minutos. A atração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, agora começará às 12h45. O telejornal traz ao telespectador as principais notícias do Brasil e do mundo, com participações ao vivo de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília. A segunda edição, com Guilherme Portanova e Iara Balduíno, começa às 19h.

Serviço Novo Stadium 1° Tempo – de segunda a sexta-feira, às 12h30 Repórter Brasil Tarde – de segunda a sexta-feira, às 12h45 Tags:

