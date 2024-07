A semana entre os dias 7 e 13 de julho de 2024 começa com homenagens ao trabalho científico e termina em ritmo de rock and roll. Nesta segunda (8), comemora-se o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador. A data foi criada para lembrar a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que remete aos idos de 1948.

Ainda no campo da ciência, a semana é marcada, em 11 de julho, pelos 100 anos do nascimento do físico paranaense César Lattes. Ele é um dos descobridores do méson pi (partícula responsável por mediar a interação entre prótons e nêutrons dentro do átomo, permitindo que permaneçam unidas), que rendeu o Prêmio Nobel ao líder de sua equipe de pesquisa, Cecil Frank Powell, em 1950. Lattes, que dá o nome à plataforma de currículos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), teve parte de sua história contada no Ciência é Tudo, em 2020:

Morte do treinador e ex-jogador de futebol argentino-espanhol Alfredo Di Stéfano (10 anos) Dia Estadual das Paneleiras de Goiabeiras (Espírito Santo), em homenagem às panelas de barro capixabas, primeiro bem imaterial registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 21 de novembro de 2002. A partir de então, o ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi inscrito no livro de Registro dos Saberes e declarado Patrimônio Cultural do Brasil Morte do pajador e poeta gaúcho Jaime Caetano Braun (25 anos), considerado o patrono do Movimento Pajadoril no Brasil. A pajada, ou payada em castelhano, consiste em uma forma de se fazer versos, geralmente no improviso Primeira transmissão do programa Som Infinito, na MEC FM (39 anos) Estreia da faixa infantil TV Brasil Animada (7 anos)