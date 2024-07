Começou neste sábado (6) e segue até o dia 28 de julho o Festival Brinca+ no museu Sesi Lab, que fica no Setor Cultural Sul, no centro de Brasília. A programação é extensa, e segundo Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do Sesi, o festival é uma oportunidade para aproximar ainda mais as crianças do espaço do museu e promover formas diferentes de aprendizagem.

"A programação foi toda pensada para atender diferentes públicos e oferecer atividades lúdicas e divertidas."

Neste domingo (7), o museu recebe o show de Helio Ziskind, conhecido por suas canções para o público infantil, com ajustes na iluminação e no som, para receber pessoas autistas ou com outras neurodivergências.