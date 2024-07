As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), gerenciadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), expandiram seus serviços com a criação da Praça Digital. Este novo espaço permite que os cidadãos tenham acesso gratuito à internet. Atualmente, 40 unidades oferecem este serviço, além de fornecer wi-fi gratuito. O serviço também está disponível nas unidades de Juiz de Fora, localizadas nos shoppings Santa Cruz e Jardim Norte.

Segundo a Seplag, a Praça Digital disponibiliza computadores com internet para que os cidadãos possam acessar serviços das UAIs e outros órgãos públicos, consultar e-mails, realizar pesquisas e editar documentos online. Para garantir a segurança e a finalidade adequada do uso, os computadores possuem uma página específica com acesso restrito a redes sociais e jogos.

Para a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Camila Neves, mais do que um ponto de conexão, "as Praças Digitais se tornam verdadeiros centros de cidadania digital. Esse espaço garante acesso à prestação de serviços públicos, por meio de plataformas que promovem, também, a inclusão digital do cidadão.”



Conectividade

A Praça Digital também será disponibilizada nas UAIs que ainda não contam com o serviço. Confira as unidades que oferecem a praça neste link.



Para utilizar a Praça Digital, não há a necessidade de agendamento prévio. O espaço conta com um funcionário (posso ajudar) em todas as unidades para auxiliar o cidadão durante a utilização dos computadores.

