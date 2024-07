A semana entre os dias 14 e 20 de julho de 2024 tem uma data que ainda está viva na memória de muitos brasileiros. No dia 17 de julho, a conquista do tetracampeonato mundial por parte da seleção brasileira completa 30 anos. Foi neste dia que o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis e venceu a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A TV Brasil, no programa Repórter África (de 2010), entrevistou a dupla de ataque Romário e Bebeto sobre a conquista:

Morte do pintor e ilustrador checo Alfons Maria Mucha (85 anos) - um dos principais expoentes do movimento Art Nouveau Nascimento do ex-árbitro, radialista e apresentador paulista Silvio Luiz (90 anos) Nascimento do farmacêutico britânico James Black (100 anos) - considerado o criador dos beta-bloqueadores, importantes fármacos usados no tratado de doenças cardiovasculares Morte do escritor espanhol Jacinto Benavente (70 anos) - ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 1922 Morte da cantora, compositora, escritora e ativista paulista Vange Leonel (10 anos) Tomada da Bastilha, durante a Revolução Francesa (235 anos) Inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (115 anos) A República do Acre é proclamada pela primeira vez, pelo espanhol Luiz Galvez (125 anos)