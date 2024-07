O programa, apresentado por Cissa Guimarães ao vivo na, está disponível no formato podcast, em áudio e vídeo, no Spotify. As edições da nova temporada, lançada em fevereiro deste ano pelo canal com repercussão nas redes sociais, já estão no ar na plataforma. Veja aqui

Com entrevistas exclusivas e participações especiais, a produção tem destaque como uma das mais acessadas e pode ser encontrada na categoria artes e entretenimento. Atualizada, a playlist do Sem Censura conta com mais de 100 episódios e sobe para o Spotify no dia seguinte à transmissão em tempo real. A partir do programa 86, é possível assistir o vídeo da atração na íntegra.

Clássico da televisão brasileira, há quase quatro décadas na telinha, o tradicional bate-papo produzido pela TV Brasil é exibido de segunda a sexta-feira, às 16h. O Sem Censura pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. O conteúdo ainda tem horário alternativo na programação no mesmo dia, mais tarde, à noite, a partir das 23h30.

A interatividade está presente com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

