As Olimpíadas de Paris 2024 começaram. Realizadas a cada quatro anos, as Olimpíadas representam um momento único em que nações de todos os continentes se unem em um espírito de competição amigável e celebração cultural.

Para Paris, esta será a terceira vez que a cidade sediará os Jogos Olímpicos, tendo sido anfitriã anteriormente em 1900 e 1924. As Olimpíadas de 2024 acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto.

Levantamento das modalidades mais buscadas

A Agência de SEO Conversion realizou um levantamento para identificar quais modalidades esportivas despertam maior interesse entre os brasileiros, utilizando a ferramenta Ahrefs. A metodologia envolveu a análise das buscas no Google realizadas pelos brasileiros durante o mês de junho de 2024. Os dados revelam que o futebol é a modalidade esportiva mais pesquisada, seguido por basquete, surfe, vôlei e karatê.



Os esportes mais buscados

Entre as 45 modalidades oficiais presentes nos Jogos Olímpicos, algumas se destacam mais nas buscas dos brasileiros, conforme dito anteriormente. Portanto, estas merecem um panorama mais detalhado neste artigo.

Futebol

O futebol, sem dúvida, é o esporte mais popular no Brasil e um dos que mais desperta a paixão e o entusiasmo dos torcedores. Este amor é refletido nas buscas em massa realizadas no Google.

Nas Olimpíadas de Paris, o time de futebol brasileiro masculino não conseguiu se classificar. Essa é a primeira vez em 20 anos que o Brasil ficará de fora das Olimpíadas. Mas, as meninas vão embarcar para Paris e fazer bonito em campo.

O futebol feminino brasileiro possui duas medalhas de prata olímpicas, nos jogos de Atenas (2004) e Pequim (2008). Agora, Marta (Orlando Pride), Ana Vitória (Atlético de Madrid), Lorena (Grêmio), Duda Sampaio (Corinthians) e outras jogadoras irão em busca da tão sonhada medalha de ouro.

Basquete

A seleção brasileira de basquete, que tem mostrado evolução e consistência, é um grande destaque nos Jogos Olímpicos de Paris. Jogadores como Didi Louzada, Elinho Corazza, Raulzinho e Gui Deodato têm sido figuras importantes, trazendo mais experiência para a equipe.

Os treinos dos jogadores de basquete incluem exercícios de drible, arremesso e defesa, além de condicionamento físico rigoroso, que abrange força, resistência e agilidade. No entanto, o basquete depende fortemente da tática e do trabalho em equipe.

Surfe

O surfe no Brasil tem uma história rica e uma popularidade crescente, especialmente após a inclusão da modalidade nas Olimpíadas de 2020. A “Brazilian Storm”, como é conhecida a geração de surfistas brasileiros que dominam o cenário mundial, tem contribuído para o aumento do interesse pelo esporte.

Atletas como Gabriel Medina, Filipe Toledo (Filipinho) e Tatiana Weston-Webb são grandes nomes do surfe brasileiro e estão entre os favoritos para representar o país nos Jogos Olímpicos de 2024.

Os treinos desses atletas envolvem mais do que a prática de manobras e técnicas específicas do surfe, mas também o fortalecimento físico e mental. A resiliência é fundamental, pois os surfistas precisam se adaptar rapidamente às mudanças do mar e às condições meteorológicas.

Vôlei

O vôlei é um esporte tradicional no Brasil, com a seleção brasileira figurando consistentemente entre as melhores do mundo. Tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de praia, o país tem uma história de sucesso em competições internacionais.

Entre os principais nomes do vôlei brasileiro, estão desportistas como Bruninho, Thales e Leal. Esses atletas vêm se preparando em uma combinação de treinos que envolvem saque, bloqueio, recepção e ataque.

Além disso, a coordenação é fundamental no vôlei, tanto que as equipes trabalham intensamente para aperfeiçoar a comunicação e a sincronização em quadra - elementos essenciais para a execução de jogadas rápidas e eficazes.

Karatê

O karatê foi incluído oficialmente nas Olimpíadas de 2016. A ascensão do esporte tem revelado atletas promissores, como Valéria Kumizaki e Douglas Brose. Infelizmente, apesar do grande aumento nas buscas online, o karatê foi removido da disputa dos Jogos de Paris, junto do beisebol e do softbol. Essa decisão pode ser revogada nas próximas Olimpíadas.

Suplementação para maior desempenho

Apesar de diferentes modalidades, todos os atletas citados têm uma coisa em comum: o objetivo de melhorar o desempenho das práticas desportivas. No contexto olímpico, a nutrição adequada e o uso de suplementos específicos são essenciais para tal.

Atletas de alto impacto frequentemente utilizam uma variedade de suplementos, como proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais, para atender às demandas intensas de treinamento e competição.

A suplementação proteica, em particular, é vital para a reparação e o crescimento muscular. Produtos como shakes de proteínas, barras energéticas e bebidas esportivas são integrados à rotina diária dos atletas.

Entre os suplementos, a popular “bebida whey” ganha destaque por sua eficácia em fornecer proteínas de alta qualidade de forma rápida e conveniente. Este tipo de suplemento é altamente valorizado por sua capacidade de ajudar na recuperação pós-treino e no desenvolvimento muscular, contribuindo para o desempenho excepcional dos atletas durante as competições olímpicas.