Nascimento do compositor e bandolinista pernambucano Luperce Miranda (120 anos) - em 1945, transferiu-se para a Rádio Nacional

Nascimento do ex-radialista e locutor esportivo paulista Osmar Santos (75 anos)

Invasão Austro-húngara da Sérvia dá início à Primeira Guerra Mundial (110 anos)

Posse do político paraibano Epitácio Pessoa na Presidência da República Brasileira (105 anos) - sua eleição representou uma primeira derrota da política café-com-leite

Dia Mundial de Combate à Hepatite - data instituída pela Organização Mundial de Saúde. O mês de julho é o Julho Amarelo

Dia do Agricultor - a data foi criada em 1966 em razão do centenário da fundação do Ministério da Agricultura, pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek

Dia da adesão do estado do Maranhão à Independência do Brasil - Feriado estadual

Fundação da Sociedade Manumissora Maranhense Vinte e Oito de Julho (155 anos) - entidade que estimulou, como prática de benevolência social entre membros da colônia, o pagamento de alforria, especialmente de meninas menores de idade, contribuindo para o movimento abolicionista no país