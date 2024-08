Um homem acusado de abusos sexuais contra duas crianças menores de dez anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (8), na cidade de Conceição do Canindé, no Piauí. A prisão ocorreu após uma atuação integrada entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI). O réu, que teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário de Divinópolis, estava foragido há quase cinco anos.

Segundo o MPMG, o mandado de prisão do acusado foi lançado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). Em maio de 2024, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim) do MPMG recebeu informações sobre o possível paradeiro do foragido no interior do Piauí. Essas informações foram compartilhadas com o Ministério Público do Piauí, que solicitou o apoio da Polícia Militar local para a captura.

Após investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPI, a prisão foi realizada em Conceição do Canindé. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário de Simplício Mendes, no Piauí, e fica à disposição da Justiça de Minas Gerais.