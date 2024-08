Em nota divulgada às 10h deste sábado, a Voepass Linhas Aéreas informa que a prioridade, neste momento, é assistir e oferecer todo apoio estrutural e psicológico às famílias das vítimas do acidente ocorrido no começo da tarde de ontem, (9), com o voo 2283 da rota Cascavel (PR) - Guarulhos (SP).

A Voepass informa que está disponível às famílias das vítimas, em local de São Paulo não divulgado - mas próximo do IML - uma equipe de psicólogos e médicos que está em contato e recebendo familiares das vítimas em um setor de acolhimento montado exclusivamente para esse atendimento.

"Estamos realizando todos os esforços logísticos e operacionais para que as famílias tenham em nossa equipe um apoio efetivo não só para suas necessidades de transporte, hospedagem, alimentação, mas, principalmente, de consolo e apoio emocional. A Voepass está na fase de cadastramento dos familiares para dar continuidade aos procedimentos que serão necessários neste momento. Para preservar e respeitar a todos os envolvidos, neste momento de profunda dor e pesar, não será divulgado o local onde os familiares se encontram", diz a nota.

Em entrevista coletiva na noite de ontem, a empresa afirmou que acionou a seguradora da operação aeronáutica para suprir, inicialmente, as necessidades das famílias.

Acident | morte | voepass