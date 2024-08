Os primeiros testes do sistema de alerta contra desastres provocados por eventos climáticos - Defesa Civil Alerta - foram realizados neste sábado (10), no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília. Foram transmitidas onze mensagens - a cada cinco minutos - para diferentes cidades em sete estados.

A mensagem, com o texto “Alerta de emergência: extremo – Defesa Civil: Demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Muçum/RS. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”, foi a primeira enviada ao município, às 15 horas.

Participaram ainda dos testes as cidades de Roca Sales (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Angra dos Reis (RJ), Petrópolis (RJ), Indianópolis (MG) e Cachoeiro do Itapemirim (ES).

Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ferramenta vai dinamizar a ação do poder público e a preparação da sociedade para lidar com a cultura do risco.

Os testes serão efetuados por mais 30 dias, até o início da etapa de preparação e habilitação de todos os municípios brasileiros. “Esse sistema de alerta, na etapa de preparação, será decisivo para salvar vidas e o patrimônio das pessoas”, declarou Góes.

Classificação

Os alertas terão duas classificações: extrema, para urgência imediata, e severa, para urgência esperada. As mensagens comunicarão desastres naturais ou causados pelo homem, conforme estabelecido pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade). Elas também trarão orientações para a população sobre como se proteger.

A população receberá os alertas automaticamente, sem que seja necessário qualquer cadastro, por meio de qualquer celular com tecnologia 4G ou 5G. As mensagens aparecerão na tela mesmo que o celular esteja silenciado e será sobreposta a outro conteúdo acessado.

De acordo com o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, a nova ferramenta será complementar a outras ações ainda necessárias, como os planos de contingência e o treinamento da população para situações de crise. “Não adianta o cidadão receber um alerta e não saber o que fazer, para onde ele vai evacuar, então, isso é um plano de contingência que cada cidade vai desenvolver”, concluiu.

