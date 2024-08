, da, foi uma das premiadas da 15ª edição do Festival comKids 2024. Na noite desta sexta-feira (16), foram anunciados os vencedores dos melhores projetos de países ibero-americanos para o público infantojuvenil.

O podcast Perguntar e Pensar – Contágio, impotência e cuidado, da Rádio MEC, foi um dos escolhidos pelo júri popular.

Foram 14 premiados em seis diferentes categorias: App, Game, Livro Digital, Lúdico Digital, Podcast e Projeto 360º. A premiação ocorreu na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo, e foi transmitida via Youtube.

Os finalistas foram selecionados por um júri especializado de cada categoria. O júri e o público votaram.

As três principais frentes do festival foram mostra audiovisual, competição de obras digitais e interativas, contemplando games digitais, e-books, podcasts, projetos 360º ou apps, feitos para web, computador pessoal (pc e mac), tablets e celulares; e atividades de atualização profissional, painéis e workshops, com objetivo de fomentar a produção cultural audiovisual, digital e interativa para crianças.

A produtora-executiva e especialista em projetos infantojuvenis, Beth Carmona, destacou que a edição reuniu diversos profissionais interessados em discutir a presença e influência das telas na vida de crianças e adolescentes.

"Nossas conversas, nossas mesas redondas, nossos debates brilham a educação midiática, brilham a questão da escuta infantil, brilham tantos temas tão importantes nesse momento que a sociedade vive de tanta transformação, incluindo o momento da crise climática. Eu me sinto orgulhosa de realizar mais um festival”, disse.

>> Veja os vencedores de cada categoria:

Júri Profissional

App

1º - Bebe Lume | Brasil | Bebe Lume Produções Audiovisuais

2º - Monicaverso | Brasil | Ø1Digital

3º - Cantar y jugar | Colômbia | Cantoalegre;



Game

1º- Bella pelo Mundo | Brasil | Plot Kids

2º - Docemática| Brasil | SpaceFrog

3º - O Resgate de Fárya | Brasil | Viu Cine;



Livro Digital

1º - Kai, Kai, la cuidadora de las aguas | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas

2º - A História das Histórias | Brasil | MSP - Mauricio de Sousa Produções

3º - La maceta vacía | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas;



Lúdico Digital

1º - Gigantes web | Uruguai | Gigantes - La Diaria

2º - Trajeto i - Jogos da capa | Brasil | Santillana Educação

3º - E agora? Um rolé digital | Brasil | MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios Ltda;



Projeto 360º

1º- Mundo Eureka | Colômbia | Canal Capital

2º - Icamiabas na cidade Amazônia | Brasil | Iluminuras

3º - Yo quiero saber.. ¿ Y vos? | Argentina | Pakapaka;



Podcast

1º (Empate) - Elas são feras! - Nise da Silveira | Brasil | Companhia Delas e La Sueñoteca - La casa de mis sueños | Argentina | Red Tal

2º - Calunguinha, o cantador de histórias - Galanga, o cabelo de ouro | Brasil | Todo Canto Produções Artísticas

3º- Tienda Súper Nova - Episódio 1 | Colômbia | Máquina Espía;

Prêmio Diversidade - Especial comKids

Calunguinha, o cantador de histórias - Galanga, o cabelo de ouro | Brasil | Todo Canto Produções Artísticas;

Júri Popular

App: Yom Kids | Brasil | Yoga com Histórias Desenvolvimento de Aplicativos

Game: Docemática | Brasil | SpaceFrog

Livro Digital: Kai, Kai, la cuidadora de las aguas | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas

Lúdico Digital: Trajeto i – Jogos da capa | Brasil | Santillana Educação

Projeto 360º: Yo quiero saber.. ¿ Y vos? | Argentina | Pakapaka

Podcast: Perguntar e Pensar – Contágio, impotência e cuidado | Brasil | Empresa Brasil de Comunicação – Rádio MEC.

