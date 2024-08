O empresário e apresentador de TV Silvio Santos morreu às 4h50 deste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1). As informações são do boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde ele estava internado.

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda”.

Os médicos que assinam o boletim são os geriatras Gabriel Truppel Constantino e Victor José Dornelas Melo, o cirurgião José Curado, e o diretor médico do hospital Miguel Cendoroglo Neto.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1930, Silvio Santos deixa seis filhas e esposa. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.

