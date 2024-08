A semana entre os dias 18 e 24 de agosto de 2024 tem datas que nos ajudam a lembrar de locais, instituições e pessoas. No dia 21, um dos parques mais icônicos do país completa 70 anos. Foi neste dia, em 1954, que o Parque do Ibirapuera foi fundado. Com vasto espaço verde e palco de diversas manifestações culturais, o espaço foi tema de matérias especiais do Repórter Brasil em <!--*/ .cmpTable { --fnt-geral: "Raleway", Helvetica, sans-serif; --fnt-geral-tamanho: 10pt; --fnt-quadros-tamanho: 8pt; --fnt-titulos-1: 24pt; --fnt-titulos-2: 18pt; --fnt-titulos-3: 16pt; --fnt-titulos-4: 14pt; --bg-color: #000; --btn-color: #666; --txt-color: #9d9; --txt-highlight: #fff; --inset-default-spc: .8rem .6rem .8rem .6rem; --inset-half-spc: .3rem .2rem .8rem .2rem; } .cmpTopics p {padding: .5rem 0;margin: 0;border-bottom: dotted 1px var(--txt-color);} .cmpTopics p:last-of-type {border: none;} .cmpTopics p::before { content: "– "; } .cmpTopics p::after { content: ";"; } .cmpTopics p:last-of-type::after { content: '.'; } .cmpTable {display: -webkit-box;display: flex;flex-wrap: wrap;margin: 0 0 2em 0;padding: 0;border: solid 1px var(--txt-color);background-color: rgba(255,255,255,.3);max-width: 740px;margin: .8rem auto;} .cmpTableTitle {margin: initial;padding: .3rem 0.8rem;width: 100%;background-color: var(--txt-color);color:var(--txt-highlight);font-size:var(--fnt-titulos-2);position: relative;} .cmpTableCell {box-sizing: border-box;-webkit-box-flex: 1;flex-grow: 1;width: 100%;padding:var(--inset-default-spc);overflow: hidden;list-style: none;background-color: var(--btn-color);color:var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Morte do químico quântico e bioquímico estadunidense Linus Pauling (30 anos) - vencedor do Nobel de Química e Nobel da Paz

Morte do jornalista e escritor maranhense Odylo Costa Filho (45 anos) - foi membro da Academia Brasileira de Letras

Nascimentodo político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista pernambucano de Joaquim Nabuco (175 anos)

Nascimento da cantora fluminense Aracy de Almeida (110 anos)

Nascimento do poeta e tradutor paulista Haroldo de Campos (95 anos)

Fundação da Embraer (55 anos)

Divulgação da criação do daguerreótipo pela Academia Francesa de Ciências (185 anos) - primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. O governo francês declarou o invento como domínio público

Dia Mundial da Fotografia - comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês, Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris

Dia Nacional do Historiador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 12.130 DE 17 de dezembro de 2009, para marcar a data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que veio ao mundo em 19 de agosto de 1849, e que, mesmo tendo sido educado por uma família escravocrata, optou pela luta em favor dos escravos do Brasil

Dia Nacional do Ciclista - comemorado extraoficialmente no Brasil, para marcar a data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro, Pedro Davison, que se deu em 19 de agosto de 2006, depois de ele haver sido atropelado por um motorista alcoolizado, enquanto pedalava em pleno Eixo Rodoviário da cidade brasileira de Brasília-DF

Dia Mundial da Ajuda Humanitária - comemoração instituída pela 63ª Assembléia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49 de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá no Iraque