Na manhã desta quarta-feira (4), a advogada e influencer Deolane Bezerra foi detida pela Polícia Civil de Pernambuco, em Recife, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação faz parte da operação "Integration", que teve início em abril de 2023.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu no Bairro Boa Viagem, na Zona Sul de Recife. Além de Deolane, foram cumpridos 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Os bens de Deolane, avaliados em mais de R$ 2,1 bilhões, foram bloqueados pela Justiça, que também determinou medidas cautelares como a entrega de passaportes, a suspensão do porte e o cancelamento do registro de arma de fogo nas outras apreensões. Além disso, foram sequestrados carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações pertencentes aos envolvidos.

O advogado de Deolane, Rogério Nunes, confirmou as informações divulgadas pela Polícia Civil e acrescentou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Tags:

Recife