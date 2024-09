Um homem acusado de matar a atleta Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, de 25 anos, na zona rural de Matipó, foi condenado a 46 anos, um mês e 10 dias de reclusão em regime fechado. A sentença foi obtida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) após o réu ser julgado pelos crimes de latrocínio e estupro de vulnerável.

Segundo a denúncia do MPMG, o crime aconteceu em 5 de maio deste ano, quando Lavínia saiu de casa de bicicleta para comprar alimentos. Seu corpo foi encontrado dois dias depois em um cafezal, com sinais de violência. As investigações apontaram para o suspeito após a localização da bicicleta da vítima em Manhuaçu, o que levou à sua prisão durante uma abordagem policial em um ônibus. Em seu depoimento, ele admitiu que a vítima resistiu ao roubo, o que o levou a despí-la e amarrá-la debaixo de uma árvore.

Exames periciais confirmaram a ocorrência de violência sexual, com evidências de DNA do acusado. A sentença destacou que a vulnerabilidade da vítima foi configurada devido às agressões que a impediram de reagir. O condenado também foi multado em 15 dias-multa e condenado a pagar R$ 50 mil como valor mínimo para reparação dos danos causados.