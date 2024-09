A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça condenou um homem a 23 anos e 4 meses de reclusão por ter estuprado a enteada, ainda criança, por dois anos seguidos. Os crimes aconteceram em duas residências onde a família morava, na zona rural do município de Belo Vale, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com as investigações do MPMG, o acusado começou a abusar da vítima quando ela tinha 9 anos de idade. Além dos atos sexuais, que ocorriam em contexto de violência, o condenado ameaçava a vítima, principalmente quando ela resistia. Nessas ocasiões, o padrasto agredia a enteada e “dizia que mataria ela, a mãe e os irmãos, ou que a levaria para um abrigo, e, ainda, que passaria pimenta em sua genitália”.

Durante o processo, a vítima declarou que, em razão dos abusos sexuais, fugiu de casa durante o dia e aguardou o anoitecer para se deslocar a pé de Belo Vale para a cidade de vizinha de Moeda. De lá, pegou uma carona com um desconhecido que a levou até Belo Horizonte, oportunidade em que foi para a casa de sua tia e contou-lhe o ocorrido.

