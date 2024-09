Na manhã desta quinta-feira (26), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) iniciou a quarta fase da operação Mecanismo, com foco nas principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, inclusive do líder da organização no estado, além de 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Muriaé, Juiz de Fora, Cataguases e Rio de Janeiro.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Visconde do Rio Branco, com apoio dos núcleos do Gaeco em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Promotoria de Justiça de Execuções Penais de Muriaé e Polícia Militar de Minas Gerais.



Facção operava dentro e fora de presídios

As investigações apontam que o Comando Vermelho atua tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro por meio de uma organização estruturada em quatro núcleos principais:

Núcleo de liderança: Responsável por decisões estratégicas, recrutamento de novos membros e cooptação de agentes públicos para facilitar atividades ilícitas nos dois estados.

Núcleo gerencial: Composto por familiares e pessoas de confiança dos líderes, coordenando a logística financeira e a gestão de recursos materiais, com ramificações em presídios de Minas e do Rio de Janeiro.

Núcleo de corrupção: Formado por agentes públicos que facilitavam a entrada de ilícitos, como drogas e celulares, em presídios, especialmente na Penitenciária de Muriaé, em troca de propinas.

Núcleo operacional e “disciplina”: Encarregado da distribuição de drogas, execução de atos de violência e controle da facção na Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro, além de manter a ordem interna nos presídios e recrutar novos membros.

A integração entre os Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além das forças de segurança de ambos os estados, ajudou a identificar e desarticular as operações do Comando Vermelho nas duas regiões. As diligências seguem em andamento e mais informações sobre a operação serão divulgadas no decorrer do dia.