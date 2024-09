Estados da Região Norte do país realizam neste sábado (28) o Dia D de Mobilização da Campanha de Vacinação contra a Influenza. A proposta, de acordo com o Ministério da Saúde, é imunizar a população e reduzir a incidência de casos graves da doença. Os grupos-alvo definidos pela pasta para receber a dose incluem:

- crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- trabalhadores da saúde;

- gestantes;

- professores do ensino básico e do ensino superior;

- povos indígenas;

- idosos com 60 anos ou mais;

- pessoas em situação de rua;

- profissionais das forças de segurança e salvamento;

- profissionais das Forças Armadas;

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

- caminhoneiros;

- trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso;

- trabalhadores portuários;

- população privada de liberdade;

- funcionários do sistema de privação de liberdade;

- adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza na Região Norte começou no dia 2 de setembro e vai até 26 de outubro. A imunização é feita anualmente, antes do período de maior circulação do vírus, que coincide com o inverno em muitas regiões do país. O Norte, entretanto, conta um calendário específico, já que o clima e a circulação do vírus diferem do restante do Brasil.