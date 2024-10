Depois da produção turca Um Milagre, a TV Brasil estreia, no dia 21 de outubro, uma nova novela para sua faixa de dramaturgia.

De segunda a sábado, o público da emissora poderá conferir as emoções da novela portuguesa "Sangue Oculto", produção da SIC Televisão e inédita no Brasil. A novela vai ao ar às 20h, após o telejornal Repórter Brasil.

Com grande elenco, que inclui a atriz brasileira Luana Piovani no papel da vilã Vanda Corte Real, a novela conta a história de irmãs gêmeas separadas na maternidade, que se reencontram 30 anos depois. Essa reunião irá revelar segredos do passado e mudar o destino das duas famílias. As protagonistas são interpretadas pela atriz Sara Matos.